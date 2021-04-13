Косачев назвал отказ от отпуска в Турции проверкой россиян на патриотизм

Константин Косачев (Фото: Ngô Đức Mạnh / Facebook)

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев считает приостановку полетов в Турцию «проверкой на патриотизм». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Косачев отметил, что «в сетях» появилась версия о том, что решение оперштаба ограничить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня связано с недавними заявлениями президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Анкара не признает Крым частью России. Кроме того, сенатор обратил внимание, что поездки в Турцию на указанный период запланировали 500 тыс. россиян.

«И вот о чем подумалось. В Крыму живет около 2 млн граждан России, в Севастополе — еще около 500 тыс. Это их Эрдоган не считает гражданами России, а Зеленский, которого он столь решительно поддержал, считает оккупантами. На каждого «турецкого» отпускника — по пять сограждан, которых они не считают свободными людьми», — написал Косачев.

Он отметил, что заявления Эрдогана прозвучали уже после того, как люди спланировали отпуск и «они, разумеется, имели полное право так поступить». При этом Косачев добавил, что ему хотелось бы, чтобы после таких заявлений «хотя бы какая-то часть, если не все отпускники, посчитали бы для себя морально невозможным отдыхать в стране, посягающей на права и свободы миллионов их сограждан».

«Именно в таких ситуациях нация проверяется на патриотизм, вне зависимости от планов на отдых. И это было бы по-настоящему мощным ответом нашего общества на безответственные заявления лидера страны, приглашающей к себе на отдых россиян в расчете на их безоглядную любовь к теплому морю», — заявил Косачев в Facebook.