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Косачев назвал отказ от отпуска в Турции проверкой россиян на патриотизм

Константин Косачев
Константин Косачев (Фото: Ngô Đức Mạnh / Facebook)

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев считает приостановку полетов в Турцию «проверкой на патриотизм». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Косачев отметил, что «в сетях» появилась версия о том, что решение оперштаба ограничить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня связано с недавними заявлениями президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Анкара не признает Крым частью России. Кроме того, сенатор обратил внимание, что поездки в Турцию на указанный период запланировали 500 тыс. россиян.

«И вот о чем подумалось. В Крыму живет около 2 млн граждан России, в Севастополе — еще около 500 тыс. Это их Эрдоган не считает гражданами России, а Зеленский, которого он столь решительно поддержал, считает оккупантами. На каждого «турецкого» отпускника — по пять сограждан, которых они не считают свободными людьми», — написал Косачев.

Он отметил, что заявления Эрдогана прозвучали уже после того, как люди спланировали отпуск и «они, разумеется, имели полное право так поступить». При этом Косачев добавил, что ему хотелось бы, чтобы после таких заявлений «хотя бы какая-то часть, если не все отпускники, посчитали бы для себя морально невозможным отдыхать в стране, посягающей на права и свободы миллионов их сограждан».

«Именно в таких ситуациях нация проверяется на патриотизм, вне зависимости от планов на отдых. И это было бы по-настоящему мощным ответом нашего общества на безответственные заявления лидера страны, приглашающей к себе на отдых россиян в расчете на их безоглядную любовь к теплому морю», — заявил Косачев в Facebook.

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Фото:Emrah Gurel / AP

10 апреля Эрдоган на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Анкара не признает российский статус Крыма, и заверил коллегу в приверженности Турции территориальной целостности Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег Анкару «от подпитки милитаристских настроений».

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Накануне Россия приостановила полеты в Турцию и Танзанию из-за эпидемической ситуации. Воздушное сообщение будет прекращено с 15 апреля по 1 июня. Отдохнуть в Турции в эти даты планировали более полумиллиона россиян.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что такое решение принято из-за ситуации с распространением коронавируса и оно не связано со встречей Зеленского и Эрдогана.

Константин Косачев Турция приостановка полетов
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