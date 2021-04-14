Монахиням Среднеуральского монастыря предложили пожить в других обителях

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 апреля
USD ЦБ: 77,25 (-0,26) Инвестиции, 13 апр, 13:47
Курс евро на 14 апреля
EUR ЦБ: 91,92 (-0,15) Инвестиции, 13 апр, 13:47
Новые Logan и Sandero провалили краш-тесты Euro NCAP Авто, 12:53 Черный цвет в науке. Подкаст РБК и ASUS, 12:52 Storytel выпустит аудиоспектакль «Бродский. Суд» Саввы Савельева Стиль, 12:45 Kia показала обновленный седан Cerato Авто, 12:44 На Украине отреагировали на разговор Байдена и Путина Политика, 12:41 Мишустин приехал в Дагестан Политика, 12:39 Стали известны соперники сборной России по товарищеским играм перед Евро Спорт, 12:35 Как оживают бренды: роль фирменных персонажей в айдентике компаний Pro, 12:33 Экс-помощнику полпреда президента в УрФО дали 12,5 лет за госизмену Общество, 12:28 Кремль счел преждевременными разговоры о месте встречи Байдена и Путина Политика, 12:27 Монахиням Среднеуральского монастыря предложили пожить в других обителях Общество, 12:25 История инвестора: как получать 10% годовых в валюте РБК и СберПервый, 12:23 УЕФА не будет переносить финал Лиги чемпионов из Стамбула Спорт, 12:23 Кремль назвал личным мнением Косачева слова о «проверке на патриотизм» Политика, 12:22
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,69 -0,33% EUR/RUB ₽90,49 -0,3% EUR/USD $1,2 +0,02%
Общество ,  
0 

Монахиням Среднеуральского монастыря предложили пожить в других обителях

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Монахини, которых по решению суда выселили из Среднеуральского монастыря, духовником которого был арестованный и отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий, могут выбрать любую другую обитель региона для продолжения своей монашеской деятельности. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

«Епархия в этой ситуации старается поддержать монахинь — они могут выбрать любую женскую обитель на территории региона, чтобы продолжить монашеское делание в монастыре», — говорится в сообщении.

На сайте епархии указано, что в случае необходимости епархия окажет монахиням Среднеуральского монастыря гуманитарную помощь.

Как приставы выселили всех из «мятежного монастыря» на Урале. Видео
Общество

Ранее Telegram-канал «Защита отца Сергия» сообщил, что все насельники Среднеуральского женского монастыря принудительно покинули его территорию. «Никто из монахинь не отрекся от схиигумена Сергия Романова и не поехал на предлагаемую Екатеринбургской епархией базу отдыха», — отмечается в сообщении.

В Telegram-канале указали, что Верхнепышминский городской суд не принимал решение, на которое ссылались судебные приставы, ОМОН, спецназ и полиция, поэтому защита схиигумена Сергия расценила выселение людей из монастыря «как заключительную фазу рейдерского захвата».

Утром 14 апреля пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) сообщила, что Верхнепышминский городской суд запретил гражданам находиться и проживать на территории Среднеуральского женского монастыря. Такое решение суд принял в связи с «нарушениями требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности», создающих угрозу жизни и здоровью граждан.

Читайте на РБК Pro
Каждому свой пряник: 5 типов сотрудников и фразы для их мотивации Сколько стоит открыть пункт выдачи заказов Почему американская промышленность переживает «ренессанс» Почему только Toyota избежала кризиса из-за дефицита деталей

В ведомстве добавили, что гражданам предоставили транспорт для переезда и власти оказывают необходимую помощь в их размещении по другому адресу. Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на специалиста министерства общественной безопасности региона Сергея Пермякова, для людей, которые должны покинуть обитель, приготовили номера на базе отдыха «Остров сокровищ» в Екатеринбурге.

В прошлом году бывший схиигумен Сергий опубликовал на YouTube ряд проповедей, в которых отрицал опасность коронавируса и критиковал закрытие церквей, связывая «псевдопандемию» с деятельностью «мирового правительства». В результате ему запретили проповедовать, служить, исповедовать и причащать.

После этого летом прошлого года он сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря Варвару и фактически захватил обитель. Позже Сергия лишили сана и отлучили от церкви. В конце декабря силовики штурмовали захваченный им монастырь и задержали бывшего священнослужителя. Его обвинили в склонении детей к самоубийству, незаконном воспрепятствовании деятельности религиозных организаций и самоуправстве.

монастырь Свердловская область новости
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,69 -0,33% EUR/RUB ₽90,49 -0,3% EUR/USD $1,2 +0,02%
Материалы по теме
Как приставы выселили всех из «мятежного монастыря» на Урале. Видео
Общество
Приставы выселили жителей монастыря, который захватывал схиигумен
Общество
Епархия прокомментировала приход силовиков в Среднеуральский монастырь
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter