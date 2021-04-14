Монахиням Среднеуральского монастыря предложили пожить в других обителях

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Монахини, которых по решению суда выселили из Среднеуральского монастыря, духовником которого был арестованный и отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий, могут выбрать любую другую обитель региона для продолжения своей монашеской деятельности. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

«Епархия в этой ситуации старается поддержать монахинь — они могут выбрать любую женскую обитель на территории региона, чтобы продолжить монашеское делание в монастыре», — говорится в сообщении.

На сайте епархии указано, что в случае необходимости епархия окажет монахиням Среднеуральского монастыря гуманитарную помощь.

Ранее Telegram-канал «Защита отца Сергия» сообщил, что все насельники Среднеуральского женского монастыря принудительно покинули его территорию. «Никто из монахинь не отрекся от схиигумена Сергия Романова и не поехал на предлагаемую Екатеринбургской епархией базу отдыха», — отмечается в сообщении.