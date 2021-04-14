Дептранс Москвы назвал причину, почему рейсовый автобус врезался в столб

Фото: АГН «Москва»

У водителя рейсового автобуса, который в Москве врезался в столб, случился инфаркт. Об этом в своем Telegram сообщил Московский департамент транспорта.

В ведомстве подчеркнули, что это «предварительная причина произошедшего».

Ранее столичный дептранс сообщал, что в результате аварии с автобусом в центре Москвы, который врезался в фонарный столб, пострадали семь человек. «Причина происшествия — внезапно водителю стало плохо. Водитель прошел предрейсовый осмотр, а автобус прошел технический осмотр», — уточнили тогда в департаменте. Московская прокуратура уже организовала проверку в связи с ДТП с автобусом в центре столицы. Прокуратурой будет произведена проверка ответственных лиц филиала автобусной компании, в том числе их организация предрейсовых осмотров водителей.

17 марта в Рязанской области перевернулся автобус, следовавший из Москвы. Пострадали 18 человек из 58 находящихся в тот момент в автобусе. Все пострадавшие были госпитализированы.

