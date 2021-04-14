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Первые 100 дней Байдена ,  
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МИД раскрыл роль беседы Лаврова и Керри в подготовке встречи президентов

Сергей Лавров и Джон Керри
Сергей Лавров и Джон Керри (Фото: Alexandra Beier / Getty Images)

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри в Индии стала «одним из способов обсуждения» возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом рассказала официальный представитель дипведомства Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».

«Вот недавняя по-настоящему случайная встреча <...> в коридорах одного из делийских отелей Сергея Викторовича Лаврова и Джона Керри, в общем-то, также стала одним из, не скажу что элементом подготовки, но способом обсуждения этой проблематики», — сказала Захарова на вопрос о том, начал ли МИД подготовку к саммиту российского и американского лидеров.

Захарова подчеркнула, что встреча была именно случайной, однако на ней Лавров и Керри обсудили «действительно очень важные вопросы». Она добавила, что подготовка встречи лидеров находится в компетенции администрации президента, однако МИД «свою часть работы, безусловно, делает».

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В начале апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный источник сообщил, что Лавров во время рабочего визита в Индию провел неожиданные переговоры с Керри. Источник РБК в дипломатических кругах подтвердил факт этой встречи. Собеседник РБК уточнил, что две делегации жили в одном отеле. По его данным, о встрече запросила американская сторона и на ней обсуждалась тематика климата.

Во вторник, 13 апреля, Белый дом сообщил, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил российскому президенту встретиться в ближайшие месяцы в «третьей стране», чтобы обсудить полный спектр вопросов во взаимоотношениях России и США.

Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что личная встреча Путина и Байдена может состояться летом.

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