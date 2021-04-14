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В Хабаровском крае начали проверку из-за обезглавленного тигра

Амурский тигр
Амурский тигр (Фото: Эдуард Кислинский / Global Look Press)

Прокуратура начала проверку после появления в СМИ публикаций о гибели в Хабаровском крае краснокнижного амурского тигра. Об этом сообщается на сайте Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

К проверке также подключились специалисты ФГБУ «Заповедное Приамурье» и работники Национального парка «Анюйский».

Как сообщается на сайте «Заповедного Приамурья», погибшего тигра во время рейдового мероприятия обнаружили государственные инспекторы. Труп животного находился в реке Анюй в районе села Арсеньево.

«Тигра принесло на территорию парка с ледоходом, откуда — неизвестно. Причина гибели животного не установлена, ведется расследование», — говорится в сообщении. Ожидается, что труп животного отправят в Уссурийск для исследований в лаборатории.

По данным «Заповедного Приамурья», в МВД возбудили уголовное дело.

Генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал «РИА Новости», что у тигра механическим путем отделена голова от тела, что указывает на насильственную смерть. Голову от тела могли отделить либо для продажи, либо чтобы сокрыть огнестрельные ранения.

Амурские тигры занесены в Красную книгу России и Международного союза охраны природы. Красная книга описывает этот вид как вымирающий.

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Хабаровский край прокуратура амурский тигр Красная книга
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