CК начал проверку после обрушения здания в Тамбове

В Тамбове следователи начали проверку после обрушения крыши и части здания на территории ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета региона.

«Сегодня утром на территории ТЭЦ на проезде Энергетиков города Тамбова произошло обрушение кровли и верхнего (третьего) этажа здания диспетчерской», — сообщили в СК.

Из-под завалов извлекли двух работников, их госпитализировали.

В ГУ МЧС Тамбовской области подтвердили информацию о пострадавших, однако не уточнили их число.