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CК начал проверку после обрушения здания в Тамбове

В Тамбове следователи начали проверку после обрушения крыши и части здания на территории ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета региона.

«Сегодня утром на территории ТЭЦ на проезде Энергетиков города Тамбова произошло обрушение кровли и верхнего (третьего) этажа здания диспетчерской», — сообщили в СК.

Из-под завалов извлекли двух работников, их госпитализировали.

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В ГУ МЧС Тамбовской области подтвердили информацию о пострадавших, однако не уточнили их число.

ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря тамбовского филиала ПАО «Квадра» Светлану Хабарову сообщает, что в результате происшествия в Тамбове временно прекращена подача тепла и горячей воды. «Оборудование теплоцентрали выведено из работы, временно прекращена подача тепла и горячей воды жителям Тамбова в контуре ТЭЦ», — сказала Хабарова. По ее данным, в зоне обслуживания тамбовской ТЭЦ находится 60% жилых домов и зданий города.

Ранее в Барнауле произошло обрушения части дымовой трубы на ТЭЦ-2. По данным властей, в результате происшествия никто не пострадал. В регионе ввели режим повышенной готовности.

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