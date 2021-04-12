В Барнауле ввели режим повышенной готовности после обрушения трубы на ТЭЦ

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В Барнауле власти ввели режим повышенной готовности после обрушения части дымовой трубы на ТЭЦ-2. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«По итогам совещания принято решение ввести в краевой столице режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.

Помимо этого, глава города Вячеслав Франк поручил проводить мониторинг температуры в помещениях социальных учреждений и многоквартирных домах, а также особое внимание уделить учреждениям здравоохранения.

По данным властей, на месте происшествия работают дежурные бригады Сибирской генерирующей компании (СГК), сотрудники главного управления МЧС России по Алтайскому краю, а также сотрудники полиции.