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В Египте в ДТП с автобусом погибли 20 человек

На юге Египта в результате столкновения автобуса с грузовым автомобилем погибло 20 человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщает El Balad со ссылкой на данные Минздрава страны.

В ведомстве рассказали, что пострадавших  госпитализировали. У них были зафиксированы синяки и переломы.

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По данным El Balad, авария произошла на трассе Асьют — Красное море. Водитель автобуса, ехавший из Каира в Сохаг не заметил остановившийся из-за неисправности грузовик с нефтепродуктами и на большой скорости врезался в него. В результате удара автомобили загорелись.

На место происшествия немедленно выезжал губернатор провинции Асьют Исам Саад. Он лично руководил спасательными работами, в которых было задействовано более 30 бригад скорой помощи, пишет издание.

13 апреля в отдаленном районе Анд в Перу перевернулся автобус в результате чего погибли 20 человек. По данным властей, причиной ДТП могло стать превышение скорости, из-за чего машина съехала с дороги и перевернулась.

ДТП авария автобус Египет
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