В Египте в ДТП с автобусом погибли 20 человек

На юге Египта в результате столкновения автобуса с грузовым автомобилем погибло 20 человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщает El Balad со ссылкой на данные Минздрава страны.

В ведомстве рассказали, что пострадавших госпитализировали. У них были зафиксированы синяки и переломы.

По данным El Balad, авария произошла на трассе Асьют — Красное море. Водитель автобуса, ехавший из Каира в Сохаг не заметил остановившийся из-за неисправности грузовик с нефтепродуктами и на большой скорости врезался в него. В результате удара автомобили загорелись.

На место происшествия немедленно выезжал губернатор провинции Асьют Исам Саад. Он лично руководил спасательными работами, в которых было задействовано более 30 бригад скорой помощи, пишет издание.