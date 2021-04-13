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В Перу 20 человек погибли в ДТП с автобусом

В Перу в отдаленном районе Анд перевернулся пассажирский автобус, погибли 20 человек. Об этом сообщает AP со ссылкой на власти.

Пострадали 14 человек.

По предварительным данным, водитель автобуса превысил скорость и не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и перевернулась.

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Мэр муниципалитета Паробамба, где произошла авария, Эдгардо Амансио уточнил, что автобус перевозил голосовавших на перуанских выборах. В выходные в стране проходили президентские выборы и выборы в законодательные органы.

Ранее автобус с российскими туристами перевернулся в Турции. Его водитель не справился с управлением на обледеневшей дороге. Пострадали 26 человек, одна женщина погибла.

Перу ДТП автобус жертвы
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