Общество , 13 апр, 02:58
0
В Перу 20 человек погибли в ДТП с автобусом
В Перу в отдаленном районе Анд перевернулся пассажирский автобус, погибли 20 человек. Об этом сообщает AP со ссылкой на власти.
Пострадали 14 человек.
По предварительным данным, водитель автобуса превысил скорость и не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и перевернулась.
Мэр муниципалитета Паробамба, где произошла авария, Эдгардо Амансио уточнил, что автобус перевозил голосовавших на перуанских выборах. В выходные в стране проходили президентские выборы и выборы в законодательные органы.