Страховщик назвал необоснованной сумму компенсации за ЧП в Суэцком канале

Установленная администрацией Суэцкого канала (SCA) компенсация в размере $916 млн за блокировку артерии является не обоснованной. Такое мнение высказали в компании-страховщика судна Ever Given UK P&I Club.

«Несмотря на размер иска, который в основном не обоснован, владельцы судна и его страховщики добросовестно вели переговоры с руководством Суэцкого канала. 12 апреля SCA было сделано тщательно продуманное и щедрое предложение по урегулированию спора. Мы разочарованы последующим решением SCA арестовать судно», — говорится в сообщении компании.

Страховщик пояснил, что в иске в суд с требованием компенсации руководством канала было указано, что $300 млн необходимо выплатить как «бонус за спасение судна», и еще $300 млн — за «потерю репутации». В компании добавили, что продолжат переговоры с администрацией канала.

23 марта в одной из самых узких частей Суэцкого канала сел на мель 400-метровый контейнеровоз Ever Given. Операция по снятию контейнеровоза с мели шла почти неделю. В результате инцидента на входах в канал образовалась пробка из более 400 судов. Позднее контейнеровоз сняли с мели, а все стоявшие судна прошли через канал.