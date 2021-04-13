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Актера сериала «Убойная сила» арестовали по обвинению в разврате

Никита Струков
Никита Струков (Фото: Гамма продакшн)

Актера Никиту Струкова отправили в СИЗО по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Об этом в Telegram сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Кировский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никиты Струкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ, сроком по 11 июня 2021 года», — говорится в сообщении.

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На сайте Следственного комитета указано, что 62-летнему обвиняемому в совершении развратных действий вменяют три эпизода в отношении трех подростков 2003 и 2005 годов рождения. Преступления были совершены с октября 2019 года по январь 2021 года в квартире одного из домов Кировского района Петербурга, говорится в сообщении ведомства.

Струков — российский актер 1958 года рождения. На его счету два десятка ролей, в том числе в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Литейный», «Опера: Хроники убойного отдела», «Кулинар» и другие.

актер арест Санкт-Петербург несовершеннолетние
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