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Жителю Уфы дали восемь лет колонии за убийство подозреваемого в педофилии

Калининский районный суд Уфы приговорил к восьми годам колонии строгого режима Владимира Санкина, которого обвиняют в убийстве мужчины, совершившего развратные действия в отношении подростков. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.

По версии следствия, вечером 30 января 2020 года 34-летний Санкин встретил двух знакомых ему подростков. Один из них рассказал, что неизвестный мужчина совершил в отношении них развратные действия.

Тогда Санкин решил выяснить отношения с мужчиной. В ходе драки он нанес ему удары руками и ногами, а также штакетником по голове и другим частям тела. Кроме того, он длительное время удерживал его на улице в лежачем положении без верхней одежды и обуви, передает СК. Также сообщалось, что Санкин похитил у потерпевшего деньги.

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Фото:Следственный комитет РФ

Прибывшие на место сотрудники полиции остановили Санкина. Однако пострадавший мужчина скончался в автомобиле скорой помощи. СК сообщает, что уголовное дело по ч. 5 ст. 135 УК (развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего), возбужденное в отношении погибшего, прекращено судом в связи с его смертью.

Как сообщили в Калининском районном суде Уфы, Санкина признали виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В то же время его оправдали по обвинению в разбое, «совершенном с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» (п «в» ч. 4 ст. 162 УК).

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До этого, 16 декабря, дело Санкина рассматривали присяжные заседатели. Они признали его виновным.

Сам подсудимый вину не признал. Летом он записал видеообращение, в котором пояснил, что «не мог поступить иначе», кроме как спасти детей.

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