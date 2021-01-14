Жителю Уфы дали восемь лет колонии за убийство подозреваемого в педофилии

Калининский районный суд Уфы приговорил к восьми годам колонии строгого режима Владимира Санкина, которого обвиняют в убийстве мужчины, совершившего развратные действия в отношении подростков. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.

По версии следствия, вечером 30 января 2020 года 34-летний Санкин встретил двух знакомых ему подростков. Один из них рассказал, что неизвестный мужчина совершил в отношении них развратные действия.

Тогда Санкин решил выяснить отношения с мужчиной. В ходе драки он нанес ему удары руками и ногами, а также штакетником по голове и другим частям тела. Кроме того, он длительное время удерживал его на улице в лежачем положении без верхней одежды и обуви, передает СК. Также сообщалось, что Санкин похитил у потерпевшего деньги.

Прибывшие на место сотрудники полиции остановили Санкина. Однако пострадавший мужчина скончался в автомобиле скорой помощи. СК сообщает, что уголовное дело по ч. 5 ст. 135 УК (развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего), возбужденное в отношении погибшего, прекращено судом в связи с его смертью.