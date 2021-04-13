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В Петербурге умер актер Евгений Тиличеев

Евгений Тиличеев
Евгений Тиличеев (Фото: muzcomedy.ru)

Заслуженный артист России Евгений Тиличеев умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на сайте комитета по культуре Санкт-Петербурга.

«13 апреля 2021 года на 75-м году жизни скончался заслуженный артист России, солист Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии Евгений Сергеевич Тиличеев», — говорится в сообщении.

Тиличеев родился 1 июня 1946 года в Ленинграде. В 1972-м он окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). В том же году Тиличеев начал играть в Ленинградском театре музыкальной комедии. Там он прослужил почти 50 лет.

Тиличеев сыграл в 30 фильмах. Среди его ролей — немецкий переводчик в фильме «Иди и смотри», капитан в мюзикле «Труффальдино из Бергамо», герцог Дердидас в фильме «Царевич Проша». Кроме того, он сыграл в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Дорожный патруль».

Среди его театральных работ — «Сорочинская ярмарка», «Прощай, Арбат», «Прекрасная Елена», «Фиалка Монмартра», «Старик Хоттабыч» и другие.

В 2011 году Тиличеев был награжден Орденом Дружбы «за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

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