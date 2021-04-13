Эксперты объяснили ускоренные климатические изменения в России

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В северных регионах России потепление идет в пять раз быстрее, чем по миру, сообщил РБК научный руководитель Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Игорь Мохов.

«В северных широтах потепление идет быстрее, это так называемое арктическое усиление. Россия — северная страна. Кроме того, над континентами климат тоже меняется быстрее, потому что океан инерционный. В северных регионах России — Ямал, Таймыр — теплеет еще быстрее, раз в пять, чем по миру», — отметил Мохов.

Ученый добавил, что потепление несет как возможности, так и риски. «У сельского хозяйства открываются новые возможности, но и дополнительные риски возникают, потому что изменчивость климата возрастает. Кроме того, увеличивается частота опасных природных явлений, особенно летом», — сказал Мохов. Он добавил, что при потеплении увеличивается влагоемкость атмосферы, осадки становятся интенсивнее.

Антропогенное потепление, связанное с выбросом парниковых газов, влияет на экосистему России сильнее, чем в других регионах, рассказал РБК руководитель климатического направления Greenpeace России Василий Яблоков. По его словам, это связано с особенностями климата в Северном полушарии.