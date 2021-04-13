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Эксперты объяснили ускоренные климатические изменения в России

Фото: Илья Тимин / РИА Новости
Фото: Илья Тимин / РИА Новости

В северных регионах России потепление идет в пять раз быстрее, чем по миру, сообщил РБК научный руководитель Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Игорь Мохов.

«В северных широтах потепление идет быстрее, это так называемое арктическое усиление. Россия — северная страна. Кроме того, над континентами климат тоже меняется быстрее, потому что океан инерционный. В северных регионах России — Ямал, Таймыр — теплеет еще быстрее, раз в пять, чем по миру», — отметил Мохов.

Ученый добавил, что потепление несет как возможности, так и риски. «У сельского хозяйства открываются новые возможности, но и дополнительные риски возникают, потому что изменчивость климата возрастает. Кроме того, увеличивается частота опасных природных явлений, особенно летом», — сказал Мохов. Он добавил, что при потеплении увеличивается влагоемкость атмосферы, осадки становятся интенсивнее.

В Росгидромете сообщили об ускорении климатических изменений в России
Общество
Фото:Дмитрий Коробейников / ТАСС

Антропогенное потепление, связанное с выбросом парниковых газов, влияет на экосистему России сильнее, чем в других регионах, рассказал РБК руководитель климатического направления Greenpeace России Василий Яблоков. По его словам, это связано с особенностями климата в Северном полушарии.

«Климат — это многофакторное явление. На него влияют континентальность, суши в Северном полушарии гораздо больше, чем в Южном. Кроме того, арктическая шапка тает — из-за этого в Арктике теплеет быстрее, меняются воздушные массы в субарктических и умеренных широтах в нашей стране, и в итоге меняется погода», — сказал Яблоков.

Главными последствиями потепления эколог назвал опасные природные явления: сильные осадки, смерчи, наводнения, сильные ветры, пыльные бури.

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Ранее директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (ГГО) Росгидромета Владимир Катцов сообщил, что темпы прироста температуры в рамках климатических изменений в России выше, чем средние значения по миру. За последние десять лет прирост в России составил 0,51 градуса, тогда как в мире — 0,18 градуса, отметил он.

Изменения погоды отчетливо заметны на протяжении последних 30 лет, говорил в марте замдиректора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов. Он отмечал, что в Москве зимы стали теплее и участились «волны жары».

новости климат глобальное потепление погода
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