ФСБ задержала в Иваново члена религиозной экстремистской организации

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 апреля
USD ЦБ: 77,25 (-0,26) Инвестиции, 13:47
Курс евро на 14 апреля
EUR ЦБ: 91,92 (-0,15) Инвестиции, 13:47
14 раз за 100 лет: где и когда увидеть кольцеобразное солнечное затмение РБК и ПСБ, 17:01 Как оценить пользу организационной культуры для бизнеса Pro, 16:57 Какие передовые технологии экспортирует Россия. Инфографика Спецпроекты, 16:54 «Траст» потребовал от киносети Мамута досрочно выплатить 12 млрд руб. Технологии и медиа, 16:53 Устроившего стрельбу на фабрике «Меньшевик» задержали по новому делу Общество, 16:46 Johnson & Johnson приостановила применение своей вакцины в Европе Общество, 16:46 Белорусский Минздрав сообщил о начале третьей волны эпидемии Общество, 16:39 Storytel выпустит аудиоспектакль «Бродский. Суд» Саввы Савельева Стиль, 16:37 Кто мы? Как провести стратегическое позиционирование бизнеса Pro, 16:33 Чем оригинальные запасные части для автомобиля лучше. Тест на выживание РБК и Mercedes-Benz, 16:32 В Германии выставили на продажу модернизированную «Буханку» за €26 тысяч Авто, 16:20 Акции Johnson & Johnson упали на 3,5% на фоне проблем с вакциной в США Инвестиции, 16:19 Российский боксер подал протест на результат боя за чемпионский пояс Спорт, 16:11 Белоруссия заявила о нарушении границы «неустановленным воздушным судном» Политика, 16:10
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,93 -0,59% EUR/RUB ₽91,85 -0,35% EUR/USD $1,19 +0,2%
Общество ,  
0 

ФСБ задержала в Иваново члена религиозной экстремистской организации

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости
Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Ивановской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали члена запрещенной в России экстремистской организации «Таблиги Джамаат». Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

По данным ФСБ, мужчина участвовал в религиозных обрядах, которые проводили экстремисты, а также пропагандировал идеологию запрещенной организации.

В отношении задержанного мужчины 1985 года рождения было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК России (организация деятельности экстремистской организации), которая предусматривает штраф до 600 тыс. руб. или лишение свободы на срок до шести лет.

В России число связанных с терроризмом преступлений выросло почти на 14%
Общество

В начале апреля ФСБ задержала в Барнауле планировавшего подорвать мечеть мужчину. По данным спецслужбы, задержанный был сторонником украинской националистической организации «Этническое национальное объединение». При обыске у него обнаружили взрывчатое вещество, экстремистскую литературу и средства коммуникации.

ФСБ Иваново террорист
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,93 -0,59% EUR/RUB ₽91,85 -0,35% EUR/USD $1,19 +0,2%
Материалы по теме
В Ивановской области ФСБ нашла рабов у наркоторговцев
Общество
В Норильске за призывы к терроризму задержали тренера по дзюдо
Общество
В России число связанных с терроризмом преступлений выросло почти на 14%
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter