ФСБ задержала в Иваново члена религиозной экстремистской организации

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Ивановской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали члена запрещенной в России экстремистской организации «Таблиги Джамаат». Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

По данным ФСБ, мужчина участвовал в религиозных обрядах, которые проводили экстремисты, а также пропагандировал идеологию запрещенной организации.

В отношении задержанного мужчины 1985 года рождения было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК России (организация деятельности экстремистской организации), которая предусматривает штраф до 600 тыс. руб. или лишение свободы на срок до шести лет.

В начале апреля ФСБ задержала в Барнауле планировавшего подорвать мечеть мужчину. По данным спецслужбы, задержанный был сторонником украинской националистической организации «Этническое национальное объединение». При обыске у него обнаружили взрывчатое вещество, экстремистскую литературу и средства коммуникации.