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Собянин объявил об отмене бумажных справок в московских школах и детсадах

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве в школах и детских садах больше не будут требовать предоставления в печатном виде справок об отсутствии детей по болезни. Об этом сообщил во «ВКонтакте» мэр города Сергей Собянин.

«Знаю, родители давно ждали эту новость: отменяем бумажную медицинскую справку по болезни ребенка для школ и детсадов», — сказал Собянин.

Он пояснил, что столичные власти объединили систему «Московская электронная школа» (МЭШ) с единой цифровой платформой здравоохранения, и информация об отсутствии ученика будет сразу видна учителям и воспитателям.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

По словам заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, ежегодно московские поликлиники выдают примерно 2,5 млн бумажных справок, связанных с болезнью детей.

«Московская электронная школа» — проект, запущенный столичными властями в сентябре 2017 года. Он включает в себя применение электронной отчетности, в том числе дневников, а также возможность реализации интерактивных сценариев уроков, использования электронных учебников и т.д.

В октябре прошлого года работа МЭШ дала сбой. Это произошло на первой неделе после отмены введенного из-за пандемии COVID-19 карантина. Пользователи не смогли подключиться к системе Microsoft Teams, из-за чего ряд учителей не смогли провести уроки. Позже работу электронных ресурсов удалось стабилизировать.

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