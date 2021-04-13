Собянин объявил об отмене бумажных справок в московских школах и детсадах

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве в школах и детских садах больше не будут требовать предоставления в печатном виде справок об отсутствии детей по болезни. Об этом сообщил во «ВКонтакте» мэр города Сергей Собянин.

«Знаю, родители давно ждали эту новость: отменяем бумажную медицинскую справку по болезни ребенка для школ и детсадов», — сказал Собянин.

Он пояснил, что столичные власти объединили систему «Московская электронная школа» (МЭШ) с единой цифровой платформой здравоохранения, и информация об отсутствии ученика будет сразу видна учителям и воспитателям.

По словам заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, ежегодно московские поликлиники выдают примерно 2,5 млн бумажных справок, связанных с болезнью детей.