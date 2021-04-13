Оператор «Северного потока-2» отказался комментировать иск экологов

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В компании Nord Stream 2 не стали комментировать иск немецких экологов, которые потребовали отменить решение властей по прокладке газопровода «Северный поток-2» в водах Германии.

«Мы не комментируем потенциальные разбирательства, связанные с решениями органов государственного управления», — сказали РБК в пресс-службе Nord Stream 2.

13 апреля Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) сообщила, что подала в суд в связи с решением регулятора разрешить строительство газопровода на территории ФРГ. По мнению экологов, прокладка «Северного потока» угрожает морской флоре и фауне. Кроме того, по мнению организации, Германии «не нужен мегапровод, производящий 100 млн т CO2 в год».

Ранее экологи уже пытались оспорить решение по «Северному потоку-2». Помимо Deutsche Umwelthilfe запретить строительство трубопровода тогда потребовала негосударственная организация «Союз охраны природы и биоразнообразия» (Naturschutzbund Deutschland, NABU). Однако Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии отказалось удовлетворить это требование. После этого экологи решили обратиться в суд. Регулятор разрешил прокладку труб в начале этого года.