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Оператор «Северного потока-2» отказался комментировать иск экологов

«Газпром» GAZP ₽221,53 -0,6% Купить
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

В компании Nord Stream 2 не стали комментировать иск немецких экологов, которые потребовали отменить решение властей по прокладке газопровода «Северный поток-2» в водах Германии.

«Мы не комментируем потенциальные разбирательства, связанные с решениями органов государственного управления», — сказали РБК в пресс-службе Nord Stream 2.

13 апреля Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) сообщила, что подала в суд в связи с решением регулятора разрешить строительство газопровода на территории ФРГ. По мнению экологов, прокладка «Северного потока» угрожает морской флоре и фауне. Кроме того, по мнению организации, Германии «не нужен мегапровод, производящий 100 млн т CO2 в год».

Ранее экологи уже пытались оспорить решение по «Северному потоку-2». Помимо Deutsche Umwelthilfe запретить строительство трубопровода тогда потребовала негосударственная организация «Союз охраны природы и биоразнообразия» (Naturschutzbund Deutschland, NABU). Однако Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии отказалось удовлетворить это требование. После этого экологи решили обратиться в суд. Регулятор разрешил прокладку труб в начале этого года.

Кремль заявил о намерении партнеров завершить «Северный поток-2»
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Фото:Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

«Северный поток» протянется по дну Балтийского моря, по нему российский газ будет поставляться в Европу. Протяженность газопровода составляет 1224 км, а мощность двух ниток — 55 млрд куб. м топлива в год.

«Газпром» отмечает, что при строительстве «Северного потока» в акватории Балтийского моря учтены важные навигационные маршруты, экологически чувствительные и другие особые зоны. Прокладка идет «с соблюдением самых строгих экологических норм и не нарушила экосистему Балтийского моря». «В частности, для минимизации воздействия на окружающую среду строительные работы не велись во время нереста сельди, а также во время остановки перелетных птиц в этих местах», — сообщает компания.

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Оператор «Северного потока» сообщал, что осталось проложить 121 км труб.

На газопровод «Северный поток-2» неоднократно накладывали санкции США, которые считают его угрозой энергетической безопасности Европы. Германия выступает за достройку трубопровода. Россия связывает действия Вашингтона в отношении газопровода с желанием продавать Европе свой более дорогой сжиженный природный газ.

Северный поток-2 Nord Stream 2 иск экологи Германия
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