Рогозин счел «оскотиниванием» поздравление украинского бюро без Гагарина

Дмитрий Рогозин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Поздравление ко Дню космонавтики без упоминания имени космонавта Юрия Гагарина, опубликованное украинским конструкторским бюро «Южное», является путем к «оскотиниванию», считает глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Об этом он сообщил в своем Twitter.



«Вычеркнуть из памяти имя Гагарина, тщательно замарать подвиг инженеров великой страны, которая нас объединяла — это путь к оскотиниванию», — написал Рогозин.

По его словам, предприятие раньше не забывало, с кем связан День космонавтики и что именно произошло на Байконуре 12 апреля 1961 года.

Глава «Роскосмоса» также прикрепил к твиту скриншот с сайта украинского КБ «Южное», где нет упоминания о полете Юрия Гагарина.

«Поздравляю вас с Всемирным днем авиации и космонавтики и Днем работников ракетно-космической отрасли Украины — праздником, который уже давно стал символом прогресса, стремления к новым открытиям и свершениям», — говорится в поздравлении бюро.