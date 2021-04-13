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Рогозин счел «оскотиниванием» поздравление украинского бюро без Гагарина

Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Поздравление ко Дню космонавтики без упоминания имени космонавта Юрия Гагарина, опубликованное украинским конструкторским бюро «Южное», является путем к «оскотиниванию», считает глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Вычеркнуть из памяти имя Гагарина, тщательно замарать подвиг инженеров великой страны, которая нас объединяла — это путь к оскотиниванию», — написал Рогозин.

По его словам, предприятие раньше не забывало, с кем связан День космонавтики и что именно произошло на Байконуре 12 апреля 1961 года.

Глава «Роскосмоса» также прикрепил к твиту скриншот с сайта украинского КБ «Южное», где нет упоминания о полете Юрия Гагарина.

«Поздравляю вас с Всемирным днем авиации и космонавтики и Днем работников ракетно-космической отрасли Украины — праздником, который уже давно стал символом прогресса, стремления к новым открытиям и свершениям», — говорится в поздравлении бюро.

Последний раз имя Юрия Гагарина упоминалось в поздравлении бюро с Днем космонавтики в 2018 году. В тексте сообщения говорилось, что 12 апреля 1961 года человек впервые преодолел земное притяжение, сделав на космическом корабле виток вокруг земного шара. «Этим человеком был летчик-испытатель Юрий Алексеевич Гагарин, ставший первым в мире космонавтом», — говорится в нем.

В поздравлениях 2019 и 2020 годов имя Гагарина не фигурирует.

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Ранее Дмитрий Рогозин также отреагировал на публикацию Госдепа, который в своем поздравлении с Днем космонавтики не упомянул Юрия Гагарина. «Засранцы. Сверхдержавы так себя не ведут», — написал он в своем Twitter.

Гагарин совершил первый полет человека в космос 12 апреля 1961 года. В этот день в России и во многих странах мира отмечается День космонавтики.

Гагаринская одиссея: как первый космонавт путешествовал по Земле
Фотогалерея 

Украина Юрий Гагарин День космонавтики космонавт Дмитрий Рогозин Роскосмос
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