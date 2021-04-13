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Рогозин раскритиковал США из-за слов о Дне космонавтики

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отреагировал на публикацию  Госдепа, который в своем поздравлении с Днем космонавтики не упомянул Юрия Гагарина. Свое мнение Рогозин написал в Twitter.

«Засранцы. Сверхдержавы так себя не ведут» — считает он.

Гагаринская одиссея: как первый космонавт путешествовал по Земле
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Таким образом Рогозин оценил пост в русскоязычной группе Госдепа в Facebook. «Сегодня — Международный день полета человека в космос.
В этот день мы отмечаем 60-летие пребывания человека в космосе», — говорится в сообщении. Американский департамент не уточнил, что первым человеком в космосе был Гагарин из СССР. На прикрепленной к поздравлению Госдепа картинке изображен астронавт с флагом США.

Гагарин совершил первый полет человека в космос 12 апреля 1961 года. В этот день в России отмечается День космонавтики. США смогли запустить своего астронавта Алана Шепарда в космос вторыми, в мае 1961 года.

Госдеп Дмитрий Рогозин Юрий Гагарин Роскосмос
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