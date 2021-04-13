Во ФСИН открестились от заблокированной группы во «ВКонтакте»

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили РБК, что заблокированное в социальной сети «ВКонтакте» сообщество не имеет никакого отношения к ведомству.

«В связи с появлением в СМИ информации о блокировке официальной группы ФСИН России в социальной сети «ВКонтакте» сообщаем, что ведомство в данной социальной сети свою официальную страницу никогда не регистрировало», — сообщили в ведомстве, добавив, что им неизвестно, кому принадлежит заблокированная страница.

Во ФСИН отметили, что ранее неоднократно обращались к администрации соцсети с просьбой удалить данную группу.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что на верифицированной странице ФСИН в соцсети объявлен сбор пожертвований. Mash приложил скриншот страницы, из которого следует, что пользователям предлагается оформить подписку, после чего они смогут получить доступ «к эксклюзивным материалам, общению с автором и многому другому». Размер пожертвования может составлять 50 руб., 100 руб. или любую другую сумму. После этого на странице ведомства появилось сообщение, в котором говорится, что «сообщество заблокировано в связи с возможным нарушением правил сайта».