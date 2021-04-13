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Зариф поблагодарил Лаврова за готовность осудить «саботаж в Натанзе»

Фото: Maxar Technologies / Reuters
Фото: Maxar Technologies / Reuters

Глава МИД Ирана Джавад Зариф передал благодарность Москве за готовность осудить аварию на ядерном объекте в Натанзе. Об этом Зариф сообщил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, видео со встречи опубликовано на сайте МИДа.

«Я считаю необходимым отдельно поблагодарить за вчерашнюю позицию российского МИДа за осуждение саботажа в Натанзе», — сказал Зариф.

По его словам, между двумя странами сложилось «близкое региональное и международное сотрудничество», благодаря которому происходит постоянное взаимодействие в борьбе с терроризмом и в рамках укрепления ядерной сделки.

Зариф добавил, что сотрудничество стран сильно продвинулось вперед за последние восемь лет, а Россия и Иран стали «стратегическими партнерами».

Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что в основе дружеских отношений между странами лежит «Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества», которому исполнилось 20 лет. По словам министра, взаимосвязи Ирана и России охватывают весь спектр деятельности государств, включая политические связи и гражданское взаимодействие.

12 апреля официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, сообщила, что в министерстве внимательно следят за ситуацией в Натанзе. «Если подтвердится, что за этим происшествием стоят чьи-то злонамеренные действия, то такой умысел заслуживает решительного осуждения», — сказала она.

СМИ назвали Израиль организатором взрыва на ядерном объекте в Иране
Политика
Фото:Организация по атомной энергии Ирана / AP

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11 апреля в Иране сообщили об инциденте на ядерном объекте в Натанзе, связанным с системой распределения энергии, не уточнив деталей о происшествии. Позже вице-президент страны, руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салех назвал инцидент терактом и сообщил, что страна «оставляет за собой право на ответные действия».

Американская газета The New York Times сообщала о причастности Израиля к инциденту в Натанзе. По версии издания, авария в распределительной электросети произошла в результате взрыва, подготовленного израильскими спецслужбами. Позже глава МИД Ирана Мухаммед Джавад Зариф уточнил, что иранские власти также считают организатором аварии на ядерном объекте Израиль, и сообщил, что Тегеран намерен отомстить.

В иранском городе Натанзе расположен горно-обогатительный комбинат, где обогащают уран. 10 апреля в Натанзе был открыт новый цех по производству усовершенствованных центрифуг, необходимых для обогащения. Тогда же начались испытания и газификация центрифуг нового поколения.

Сергей Лавров Джавад Зариф Иран авария
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СМИ назвали Израиль организатором взрыва на ядерном объекте в Иране
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В Иране сообщили о происшествии на ядерном объекте в Натанзе
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