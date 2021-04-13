Зариф поблагодарил Лаврова за готовность осудить «саботаж в Натанзе»

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Глава МИД Ирана Джавад Зариф передал благодарность Москве за готовность осудить аварию на ядерном объекте в Натанзе. Об этом Зариф сообщил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, видео со встречи опубликовано на сайте МИДа.

«Я считаю необходимым отдельно поблагодарить за вчерашнюю позицию российского МИДа за осуждение саботажа в Натанзе», — сказал Зариф.

По его словам, между двумя странами сложилось «близкое региональное и международное сотрудничество», благодаря которому происходит постоянное взаимодействие в борьбе с терроризмом и в рамках укрепления ядерной сделки.

Зариф добавил, что сотрудничество стран сильно продвинулось вперед за последние восемь лет, а Россия и Иран стали «стратегическими партнерами».

Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что в основе дружеских отношений между странами лежит «Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества», которому исполнилось 20 лет. По словам министра, взаимосвязи Ирана и России охватывают весь спектр деятельности государств, включая политические связи и гражданское взаимодействие.