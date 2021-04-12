В Турции заявили об одном из самых сложных периодов с начала пандемии

Турция переживает один из самых сложных периодов с начала распространения коронавируса, заявил министр здравоохранения страны Фахретттин Коджа, передает Anadolu.

«Учитывая статистику и снижающееся психологическое сопротивление общества, наша страна переживает один из самых сложных периодов за время эпидемии. <...> Мы переживаем новый пиковый период», — сообщил он.

Министр указал, что заболеваемость растет во всех регионах страны. По данным правительства, 80% населения живет в городах с высоким риском заражения. К 10 апреля общее число заболевших COVID-19 в государстве превысило 3 млн человек. Количество ежедневных новых случаев заражения превышает 50 тыс. Министр отметил, что число заболевших в отделениях интенсивной терапии в Турции пока резко не растет, однако статистика «предостерегающая».

Глава турецкого Минздрава назвал два главных фактора, которые ухудшают ситуацию. Среди них усталость населения от напряжения и неопределенности во время борьбы с вирусом, и мутация инфекции. Коджа добавил, что чаще всего в Турции выявляют «британский» мутировавший штамм коронавируса.