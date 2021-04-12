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Пандемия коронавируса ,  
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В Турции заявили об одном из самых сложных периодов с начала пандемии

Турция переживает один из самых сложных периодов с начала распространения коронавируса, заявил министр здравоохранения страны Фахретттин Коджа, передает Anadolu.

«Учитывая статистику и снижающееся психологическое сопротивление общества, наша страна переживает один из самых сложных периодов за время эпидемии. <...> Мы переживаем новый пиковый период», — сообщил он.

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Фото:Umit Bektas / Reuters

Министр указал, что заболеваемость растет во всех регионах страны. По данным правительства, 80% населения живет в городах с высоким риском заражения. К 10 апреля общее число заболевших COVID-19 в государстве превысило 3 млн человек. Количество ежедневных новых случаев заражения превышает 50 тыс. Министр отметил, что число заболевших в отделениях интенсивной терапии в Турции пока резко не растет, однако статистика «предостерегающая».

Глава турецкого Минздрава назвал два главных фактора, которые ухудшают ситуацию. Среди них усталость населения от напряжения и неопределенности во время борьбы с вирусом, и мутация инфекции. Коджа добавил, что чаще всего в Турции выявляют «британский» мутировавший штамм коронавируса.

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Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

Он также отметил, что обе дозы вакцины от коронавируса в Турции получили 7,5 млн человек. «Турция является шестой страной с самым высоким уровнем вакцинации», — заявил Коджа.

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По его словам, специалисты предложили правительству варианты ограничений в связи с текущей ситуацией. Власти рассмотрят их 13 апреля.

Россия с 15 апреля ограничивает авиасообщение с Турцией. Запрет продлится до 1 июня. Исключения сделаны только для вывозных рейсов, а также для двух регулярных рейсов в неделю Москва — Стамбул и обратно. Решение связано с ростом заболеваемости в этой стране.

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Источник: JHU
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Турция коронавирус пандемия
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