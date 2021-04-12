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Политика ,  
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Путин побывал на месте приземления Гагарина в Саратовской области

Владимир Путин на церемонии возложения цветов в День космонавтики в музейном комплексе «Парк покорителей космоса» на месте приземления Юрия Гагарина в Саратовской области
Владимир Путин на церемонии возложения цветов в День космонавтики в музейном комплексе «Парк покорителей космоса» на месте приземления Юрия Гагарина в Саратовской области (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин во время поездки в Энгельсский район Саратовской области побывал на месте приземления первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщается на сайте Кремля.

На кадрах, показанных телеканалом «Россия 24», видно, как глава государства возложил цветы к установленному там памятнику Гагарину.

В памятных мероприятиях Путина сопровождали спикер Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.

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10 апреля Володин сообщил об открытии Парка покорителей космоса на месте приземления Гагарина. Спикер Госдумы уточнил, что создание парка проводилось при поддержке Путина, а проект реализован в рамках государственно-частного партнерства.

12 апреля 2021 года исполняется 60 лет с момента первого полета человека в космос. В этот день в 1961 году с космодрома Байконур стартовал корабль «Восток» с Юрием Гагариным на борту. Выполнив один оборот вокруг Земли, космонавт совершил посадку в Саратовской области. Сам космонавт последний раз приезжал в город 6 января 1965 года, где вместе с женой и побывал на месте своего приземления.

Владимир Путин космонавт Гагарин Саратовская область
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