Путин побывал на месте приземления Гагарина в Саратовской области

Владимир Путин на церемонии возложения цветов в День космонавтики в музейном комплексе «Парк покорителей космоса» на месте приземления Юрия Гагарина в Саратовской области (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин во время поездки в Энгельсский район Саратовской области побывал на месте приземления первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщается на сайте Кремля.

На кадрах, показанных телеканалом «Россия 24», видно, как глава государства возложил цветы к установленному там памятнику Гагарину.

В памятных мероприятиях Путина сопровождали спикер Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.

10 апреля Володин сообщил об открытии Парка покорителей космоса на месте приземления Гагарина. Спикер Госдумы уточнил, что создание парка проводилось при поддержке Путина, а проект реализован в рамках государственно-частного партнерства.