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12 апр, 16:53
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Пожар на «Невской мануфактуре» с борта коптера. Видео
В Петербурге на заводе «Петербургская мануфактура» произошел масштабный пожар — здание сгорело почти целиком. Как пожар выглядел с борта коптера — в видео РБК
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«Невская мануфактура»
пожар
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www.adv.rbc.ru
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