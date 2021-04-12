Лента новостей

Курс доллара на 10 апреля USD ЦБ: 77,17 (+0,06)

Курс евро на 10 апреля EUR ЦБ: 91,78 (+0,16)

Путин уволил замглавы ФСИН

В Рязани столкнулись 12 автомобилей

Совместный внедорожник Toyota и Subaru показали на видео

В московском фитнес-клубе застрелили вора в законе Альберта Рыжего

Во Владикавказе задержали взявшего 11 человек в заложники

На пути к Business of Experience: что поможет предсказать желания клиента

В МЧС опровергли сообщения о втором погибшем пожарном в Петербурге

«Спас» извинился перед выступившим в защиту Навального священником

Не ниже нуля. Зачем нужна диверсификация портфеля криптовалют

Меркель назвала третью волну пандемии самой трудной

Арендаторы «Невской мануфактуры» рассказали о пожаре в бизнес-центре

СК возбудил дело по факту пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге

«Риски сохраняются». Что означает конец расследования для Alibaba и акций

Пожар на «Невской мануфактуре» с борта коптера. Видео