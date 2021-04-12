В Рязани столкнулись 12 автомобилей

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В Рязани на улице Каширина столкнулись 12 машин. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

Авария случилась примерно в 14.50. По данным полиции, водитель маршрутки столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Polo, за ними по инерции столкнулись остальные транспортные средства.

Травмы получили девять человек, в том числе годовалый ребенок. Госпитализированы пятеро пострадавших.

7 апреля в Новосибирской области на Гусинобродском шоссе столкнулись три машины, в одной из которых был ребенок. В результате два человека погибли, еще одного пострадавшего отбросило с моста на железнодорожные пути, из-за чего было остановлено движение тепловоза. В ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое детей в тяжелом состоянии.