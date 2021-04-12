Умер актер из сериала «Клан Сопрано» Джозеф Сираво

Джозеф Сираво (Фото: Jamie McCarthy / Getty Images)

Американский актер Джозеф Сираво, известный по роли Джонни Сопрано в сериале «Клан Сопрано», умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщает Variety со ссылкой на его агента.

По словам агента, актер долгое время боролся с раком кишечника. «Покойся с миром, мой дорогой друг, сражавшийся в невероятной битве. Я буду скучать по тебе», — написал в Intagram актер Гарри Пасторе.

Сираво родился и вырос в Вашингтоне, учился в Стэнфордском университете и Школе искусств Тиш в Нью-Йорке. Начал сниматься в кино в 1993 году, тогда он сыграл в фильме «Путь Карлито».

В «Клане Сопрано» Сираво исполнил роль Джонни Сопрано — отца главного героя сериала Тони Сопрано. Актер также снялся в фильмах «Сиротский Бруклин» и «Зачарованная». Он исполнил роли в сериалах «Грязные мокрые деньги», «Черный список», «Третья смена» и «Американская история преступлений».