Умер актер из «Клана Сопрано» Винни Велла

Американский актер Винни Велла умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя актера Эрика Гувера.

Сын актера Виннии Велла-младший рассказал телеканалу, что его отец боролся с раком печени. Он скончался в среду, 20 февраля, в своем доме в 22:25 по местному времени (6:25 мск). «Рядом с ним были я, моя мама и его жена, а также остальные члены семьи», — сказал Винни Велла-младший.

Сообщение о смерти актера также появилось на его странице в Facebook. «Мы с грустью сообщаем, что Винни Велла скончался», — говорится в сообщении. Отмечается, что прощание и похороны актера состоятся в Нью-Йорке в понедельник, 25 февраля.

Винни Велла родился 11 января 1947 года в Нью-Йорке. Он сыграл в таких фильмах, как «Казино», «Ирландец», «Кофе и сигареты», «Пес-призрак: Путь самурая», а также в сериалах «Клан Сопрано» и «Закон и порядок».