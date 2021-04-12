Песков переадресовал в правительство вопрос о поездках в Турцию

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил вопрос о возможном введении ограничений на туристические поездки россиян в Турцию в правительство. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Ничего не могу сказать, могу только переадресовать в правительство. С учетом развития ситуации там принимаются решения в нашем штабе», — сказал Песков.

Ранее источник РБК сообщал, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом должен обсудить вопрос ограничения полетов в Турцию. По данным источника, мера направлена на то, чтобы не допустить завоза в Россию новых штаммов коронавируса. О планах обсуждения властями запрета также сообщали источники РБК в авиаотрасли и источник в туристической отрасли.

9 апреля президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Эрдоган рассказал Путину о противоэпидемических мерах, принимаемых турецкими властями.