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Пандемия коронавируса ,  
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Турция опровергла сообщения об изменениях правил въезда из России

Турецкие власти не вводили дополнительные требования к ПЦР-тестам на коронавирус, необходимым для въезда в страну. Об этом сообщается в Twitter управления гражданской авиации Турции.

В ведомстве указали, что в российских СМИ и социальных сетях появилась информация, что у граждан России при въезде в Турцию будут запрашивать специальные ПЦР-тесты.

«Никаких изменений в правилах въезда из России в нашу страну нет, продолжается предыдущая практика», — говорится в сообщении.

Оперштаб обсудит вопрос закрытия полетов в Турцию
Общество
Фото:Nicole Tung / Bloomberg

Также управление гражданской авиации опровергло сообщения о приостановке авиарейсов между Турцией и Россией. Москва уведомила Анкару, что не было принято никаких официальных решений о прекращении полетов, отметили в ведомстве.

О новых требованиях к ПЦР-тестам для въезда в Турцию сообщал, в частности, «Вестник АТОР». По информации издания, власти республики начали требовать результаты тестов на коронавирус только в бумажном виде и обязательно с синей печатью.

В свою очередь источник РБК сообщил, что оперативный штаб по борьбе с COVID-19 обсудит вопрос ограничения полетов в Турцию. По его словам, эта мера направлена на то, чтобы не допустить завоза в Россию новых штаммов коронавируса.

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О планах обсуждения властями запрета также знают два источника РБК в авиаотрасли и источник в туристической отрасли.

Турция коронавирус туризм
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