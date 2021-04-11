Турция опровергла сообщения об изменениях правил въезда из России

Турецкие власти не вводили дополнительные требования к ПЦР-тестам на коронавирус, необходимым для въезда в страну. Об этом сообщается в Twitter управления гражданской авиации Турции.

В ведомстве указали, что в российских СМИ и социальных сетях появилась информация, что у граждан России при въезде в Турцию будут запрашивать специальные ПЦР-тесты.

«Никаких изменений в правилах въезда из России в нашу страну нет, продолжается предыдущая практика», — говорится в сообщении.

Также управление гражданской авиации опровергло сообщения о приостановке авиарейсов между Турцией и Россией. Москва уведомила Анкару, что не было принято никаких официальных решений о прекращении полетов, отметили в ведомстве.