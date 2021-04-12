Синоптики пообещали жителям Петербурга «близкую к рекордам тепла» погоду

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В Санкт-Петербурге 12 апреля может стать самым теплым днем с начала года, сообщил РБК специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По словам синоптика, 12 апреля в Петербурге днем будет от плюс 16 градусов до плюс 18 градусов. Такая теплая погода, по его словам, будет сохраняться на протяжении одного-двух суток. «Возможно, будет самая теплая температура с начала года», — сказал он.

В целом, по его словам, в ближайшие дни в Санкт-Петербурге температура «будет близка к рекордам тепла». «Но говорить об абсолютном рекорде, который составляет плюс 20,1 градуса, вряд ли придется», — сказал Синенков.

Если температура воздуха поднимется до плюс 16–18 градусов, 12 апреля «станет самым теплым с начала года», согласен ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус, об этом он написал на своей странице в Facebook.