Полпредом Башкирии при президенте России назначили генерал-майора ФСБ

Умарпаша Ханалиев (Фото: armyspecnaz / VK)

Полномочным представителем Башкирии при президенте России, заместителем премьер-министра правительства региона назначен генерал-майор ФСБ Умарпаша Ханалиев. Об этом сообщает пресс-служба представительства республики.

Глава Башкирии Радий Забиров в ходе представления правительству нового полпреда отметил, что ему предстоит реформировать работу представительства региона в Москве, передает «РБК Уфа»

В 2019 году исполняющим обязанности полномочного представителя Башкортостана при президенте России — заместителя премьер-министра правительства был назначен Роман Симандуев. В октябре 2020 года он подал в отставку. После этого полпредство Башкирии в Москве в статусе исполняющего обязанности возглавлял Андрей Федоров.



Умарпаша Ханалиев — генерал-майор ФСБ в отставке. Был удостоен звания Герой России, участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. По данным СМИ, звание Героя России Ханалиев получил за участие в спецоперации по уничтожению лидера боевиков Джохара Дудаева. С 1996 года работал в центральном аппарате ФСБ.