Экс-губернатор Морозов согласился стать помощником полпреда в ПФО

Сергей Морозов (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС)

Бывший губернатор Ульяновской области Сергей Морозов согласился на предложение о работе в качестве помощника полпреда президента в Приволжском федеральном округе (ПФО). Об этом, как передает ТАСС, заявил полпред Игорь Комаров.

Комаров поблагодарил Морозова за работу в качестве главы области и добавил, что теперь экс-губернатору нужно реализовывать задачи в Госдуме. «Со своей стороны я сегодня сделал ему предложение работать помощником полномочного представителя в Приволжском федеральном округе, и он ответил согласием», — добавил Комаров.

61-летний Морозов ушел в отставку накануне. Его сменил на этом посту сенатор от Московской области представитель КПРФ Алексей Русских. Морозов занимал должность губернатора Ульяновской области 16 лет после победы на выборах в 2005 году. С 2020 года, после отставки главы администрации Белгородской области Евгения Савченко, Морозов являлся старейшим по времени пребывания на посту губернатором.

После отставки Морозов заявил о желании баллотироваться в Госдуму. Однако еще месяц назад он высказывал намерение идти на пятый срок в качестве главы региона.