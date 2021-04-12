Бывший банкир вырвался в лидеры на выборах президента Эквадора
Бывший банкир Гильермо Лассо из правоцентристского «Движения КРЕО» побеждает на выборах президента Эквадора. Об этом сообщает газета El Universo.
По данным издания, после обработки более 93% бюллетеней Лассо набрал 52,51% голосов, а его соперник из левоцентристской коалиции «Союз ради надежды» Андрес Араус заручился поддержкой 47,49% проголосовавших.
«Демократия восторжествовала. Вы использовали свое право выбора, и вы использовали его, чтобы выбрать новый мир, отличный от того, который был за последние 14 лет в Эквадоре», — заявил Лассо.
В свою очередь, Араус признал поражение и объявил, что поздравит своего соперника с победой.