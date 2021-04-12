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Бывший банкир вырвался в лидеры на выборах президента Эквадора

Гильермо Лассо
Гильермо Лассо (Фото: Gerardo Menoscal / Getty Images)

Бывший банкир Гильермо Лассо из правоцентристского «Движения КРЕО» побеждает на выборах президента Эквадора. Об этом сообщает газета El Universo.

По данным издания, после обработки более 93% бюллетеней Лассо набрал 52,51% голосов, а его соперник из левоцентристской коалиции «Союз ради надежды» Андрес Араус заручился поддержкой 47,49% проголосовавших.

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Фото:Leonardo Munoz / EPA / ТАСС

«Демократия восторжествовала. Вы использовали свое право выбора, и вы использовали его, чтобы выбрать новый мир, отличный от того, который был за последние 14 лет в Эквадоре», — заявил Лассо.

В свою очередь, Араус признал поражение и объявил, что поздравит своего соперника с победой.

В Эквадоре прошел второй тур голосования. В первом туре лидировал Андрес Араус. Тогда он набрал почти 33% голосов. Гильермо Лассо в первом туре набрал около 20%, на полпроцента опередив представителя «Движения за многонациональное единство Пачакутик» Яку Переса.

С 2017 года Эквадор возглавляет представитель левых сил Ленин Морено.

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