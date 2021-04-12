Бывший банкир вырвался в лидеры на выборах президента Эквадора

Гильермо Лассо (Фото: Gerardo Menoscal / Getty Images)

Бывший банкир Гильермо Лассо из правоцентристского «Движения КРЕО» побеждает на выборах президента Эквадора. Об этом сообщает газета El Universo.

По данным издания, после обработки более 93% бюллетеней Лассо набрал 52,51% голосов, а его соперник из левоцентристской коалиции «Союз ради надежды» Андрес Араус заручился поддержкой 47,49% проголосовавших.

«Демократия восторжествовала. Вы использовали свое право выбора, и вы использовали его, чтобы выбрать новый мир, отличный от того, который был за последние 14 лет в Эквадоре», — заявил Лассо.

В свою очередь, Араус признал поражение и объявил, что поздравит своего соперника с победой.