Самолет президента Эквадора совершил вынужденную посадку

Самолет президента Эквадора Ленина Морено вынужденно сел вскоре после взлета из-за поломки. О происшествии сообщил в Twitter секретариат по связям с общественностью при президенте.

«У президентского самолета возникла техническая неисправность, поэтому пришлось совершить вынужденную посадку», — отмечается в сообщении.

Никто не пострадал. Секретариат уточнил, что пассажиры, включая президента, вернутся в Эквадор в ближайшее время.

Как передает испанское информагентство EFE, лидер Эквадора находился с официальным визитом в США и собирался вернуться на родину, неполадки с самолетом задержали его перелет. France 24 уточняет, что самолет был вынужден вернуться в аэропорт всего через несколько минут после вылета из Вашингтона. На борту, помимо главы государства, находились несколько министров Эквадора.