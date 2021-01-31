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Самолет президента Эквадора совершил вынужденную посадку

Самолет президента Эквадора Ленина Морено вынужденно сел вскоре после взлета из-за поломки. О происшествии сообщил в Twitter секретариат по связям с общественностью при президенте.

«У президентского самолета возникла техническая неисправность, поэтому пришлось совершить вынужденную посадку», — отмечается в сообщении.

Самолет рейса Сургут — Москва вынужденно сел в Ханты-Мансийске
Общество
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

Никто не пострадал. Секретариат уточнил, что пассажиры, включая президента, вернутся в Эквадор в ближайшее время.

Как передает испанское информагентство EFE, лидер Эквадора находился с официальным визитом в США и собирался вернуться на родину, неполадки с самолетом задержали его перелет. France 24 уточняет, что самолет был вынужден вернуться в аэропорт всего через несколько минут после вылета из Вашингтона. На борту, помимо главы государства, находились несколько министров Эквадора.

В ноябре самолет Airbus A320 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Сургута в Москву, вынужденно сел в аэропорту Ханты-Мансийска из-за технической неисправности. Причиной стал запах дыма в кабине пилотов.

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