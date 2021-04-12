Готовившийся с Гагариным космонавт Волынов назвал версию его гибели

Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Борис Волынов не исключил, что самолет Юрия Гагарина мог столкнуться с метеозондом, что стало причиной его гибели. О такой версии он рассказал «РИА Новости».

Космонавт отметил, что существует много версий авиакатастрофы, в результате которой погиб Гагарин, и установить истину сложно.

«Одна из версий, что солдат запустил метеорологический шар-пилот. Это аппарат весом около килограмма. Если самолет столкнется с ним остеклением фонаря на большой скорости — мало не покажется», — пояснил Волынов.

По его словам, на большой скорости разглядеть метеозондом невозможно. Космонавт входит в комиссию по расследованию причин трагедии.