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Готовившийся с Гагариным космонавт Волынов назвал версию его гибели

Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Борис Волынов не исключил, что самолет Юрия Гагарина мог столкнуться с метеозондом, что стало причиной его гибели. О такой версии он рассказал «РИА Новости».

Космонавт отметил, что существует много версий авиакатастрофы, в результате которой погиб Гагарин, и установить истину сложно.

«Одна из версий, что солдат запустил метеорологический шар-пилот. Это аппарат весом около килограмма. Если самолет столкнется с ним остеклением фонаря на большой скорости — мало не покажется», — пояснил Волынов.

По его словам, на большой скорости разглядеть метеозондом невозможно. Космонавт входит в комиссию по расследованию причин трагедии.

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Волынов готовился к полетам вместе с Гагариным в составе первого отряда космонавтов.

12 апреля 1961 года Гагарин совершил первый полет человека в космос. Он пробыл в космосе 108 минут, облетев вокруг Земли. 27 марта 1968 года во время тренировочного полета МиГ-15УТИ у деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области космонавт погиб. Вместе с ним разбился летчик-инструктор, командир полка Владимир Серегин. Согласно официальной версии, самолет вошел в штопор. Точная причина крушения до сих пор не установлена.

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