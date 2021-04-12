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Представитель ОАЭИ пострадал при падении на ядерном объекте в Натанзе

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди получил травмы во время посещения ядерного объекта в Натанзе, где произошла авария, сообщает агентство IRIB.

Глава ОАЭИ Али Акбар Салех и Камальванди осматривали объект после аварии в распределительной электросети. По данным IRIB, представитель организации упал с высоты около семи метров. Его доставили в больницу города Кашан.

Власти Ирана назвали терактом инцидент на ядерном объекте в Натанзе
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Фото:Raheb Homavandi / Reuters

По словам врачей, у него диагностировали перелом лодыжки и травму головы. Состояние пострадавшего удовлетворительное.

Об аварии на ядерном объекте в Натанзе 11 апреля сообщил Камальванди. Авария произошла в распределительной электросети. Глава ОАЭИ назвал причиной инцидента теракт. Он заявил, что Иран осуждает «этот отвратительный акт» и оставляет за собой право ответить на эти действия.

В Натанзе расположен горно-обогатительный комбинат, на котором происходит обогащение урана. 10 апреля в городе начал работать цех по производству усовершенствованных центрифуг.

Иран теракт иранская ядерная программа
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