Представитель ОАЭИ пострадал при падении на ядерном объекте в Натанзе

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди получил травмы во время посещения ядерного объекта в Натанзе, где произошла авария, сообщает агентство IRIB.

Глава ОАЭИ Али Акбар Салех и Камальванди осматривали объект после аварии в распределительной электросети. По данным IRIB, представитель организации упал с высоты около семи метров. Его доставили в больницу города Кашан.

По словам врачей, у него диагностировали перелом лодыжки и травму головы. Состояние пострадавшего удовлетворительное.

Об аварии на ядерном объекте в Натанзе 11 апреля сообщил Камальванди. Авария произошла в распределительной электросети. Глава ОАЭИ назвал причиной инцидента теракт. Он заявил, что Иран осуждает «этот отвратительный акт» и оставляет за собой право ответить на эти действия.