Эксперты оценили российский патент на спрей для носа от COVID-19

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Говорить об эффективности препарата МИР-19, разработанного институтом иммунологии ФМБА, можно будет только после того, как он пройдет клинические испытания. Об этом РБК сообщили директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович и вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Патентуют обычно перспективную модель, и дальше начинаются клинические испытания», — сказала Попович. По ее словам, оценить препарат можно будет лишь после того, как будет полностью известна механика его действия.

При этом в эффективности лекарства Попович пока сомневается. «Сейчас есть препараты, которые усиливают иммунный ответ, а вот в наличие препаратов, которые целиком убивают вирус, я пока не очень верю», — пояснила эксперт.

Аграновский пояснил, что препарат основан на применении микро-РНК. «Микро-РНК — это короткие рибонуклииновые кислоты, которые «выключают» другие рибонуклеиновые кислоты. Возможно, препарат направлен на некие участки РНК генома SARS-CoV-2, но насколько это хорошо, навскидку сказать трудно», — сказал эксперт.