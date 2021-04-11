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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты оценили российский патент на спрей для носа от COVID-19

Фото: FlorianxGaertner / photothek.net / Global Look Press
Фото: FlorianxGaertner / photothek.net / Global Look Press

Говорить об эффективности препарата МИР-19, разработанного институтом иммунологии ФМБА, можно будет только после того, как он пройдет клинические испытания. Об этом РБК сообщили директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович и вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Патентуют обычно перспективную модель, и дальше начинаются клинические испытания», — сказала Попович. По ее словам, оценить препарат можно будет лишь после того, как будет полностью известна механика его действия.

При этом в эффективности лекарства Попович пока сомневается. «Сейчас есть препараты, которые усиливают иммунный ответ, а вот в наличие препаратов, которые целиком убивают вирус, я пока не очень верю», — пояснила эксперт.

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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Аграновский пояснил, что препарат основан на применении микро-РНК. «Микро-РНК — это короткие рибонуклииновые кислоты, которые «выключают» другие рибонуклеиновые кислоты. Возможно, препарат направлен на некие участки РНК генома SARS-CoV-2, но насколько это хорошо, навскидку сказать трудно», — сказал эксперт.

Использование назальных препаратов против коронавируса он назвал хорошей идеей, но, по его словам, «вопрос в эффективности».

Ранее входящий в структуру Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Институт иммунологии запатентовал препарат МИР-19. Руководитель ФМБА Вероника Скворцова указала, что лекарство надо использовать в виде ингаляции дважды в день по 20 минут.

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Статью о препарате напечатали в европейском издании Allergy. В комментарии РБК эксперты по-разному оценили авторитетность издания. Аграновский назвал его «солидным» журналом с высоким «импакт-фактором». «Если там напечатали — значит, пройдена серьезная экспертиза», — сказал эксперт.

Попович заявила, что не встречала Allergy в научной литературе, отметив, что авторитетным в медицинском мире является журнал Lancet.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
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