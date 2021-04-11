Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 77,17 (+0,06) Инвестиции, 09 апр, 12:54
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 91,78 (+0,16) Инвестиции, 09 апр, 12:54
Феномен Reverso: что нужно знать о знаменитых часах Jaeger-LeCoultre РБК Стиль и JLC, 00:21 В Петербурге группу туристов из Индии задержали в гостинице из-за COVID Общество, 00:16 Умер Эмиль Верник Общество, 00:12 «Реал» во второй раз за сезон обыграл «Барселону» в чемпионате Испании Спорт, 10 апр, 23:57 Джонсон отказался присутствовать на похоронах принца Филиппа Общество, 10 апр, 23:36 Четыре стратегии, как накопить на пенсию РБК и НПФ «Будущее», 10 апр, 23:34 Меркель решила забрать полномочия у глав регионов для борьбы с COVID-19 Политика, 10 апр, 23:13 Суд арестовал бывшего министра труда Дагестана Общество, 10 апр, 23:04 NASA перенесло первый запуск вертолета на Марсе Технологии и медиа, 10 апр, 22:28 Принц Гарри примет участие в похоронах принца Филиппа Общество, 10 апр, 22:01 «Динамо» впервые с 2008 года стало чемпионом России по волейболу Спорт, 10 апр, 21:45 Эрдоган исключил взаимодействие с Украиной против других стран Политика, 10 апр, 21:41 Эрдоган выступил за выполнение минских соглашений по Донбассу Политика, 10 апр, 21:18 Эрдоган и Зеленский задекларировали перспективу членства Украины в НАТО Политика, 10 апр, 21:16
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,4 +0,7% EUR/RUB ₽92,15 +0,64% EUR/USD $1,19 -0,09%
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Петербурге группу туристов из Индии задержали в гостинице из-за COVID

Группу туристов из Индии, которые в субботу ночью должны были вылететь из Санкт-Петербурга в Дели через Москву, направили на карантин по коронавирусу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя турфирмы «Грандрус турс».

В турфирме отметили, что группа состоит из 29 человек. У четверых из них выявили COVID-19, их направили в больницу.

«Остальные участники группы, у которых отрицательные тесты, должны были сегодня вечером вылететь из Санкт-Петербурга в Москву, а оттуда — в Дели. Тем не менее, по предписанию Роспотребнадзора нужно пройти двухнедельный карантин в России», — сообщила собеседница агентства.

По ее словам, туристов на автобусе отвезут из гостиницы «Прибалтийская» в обсерватор — пансионат «Балтиец» в Петербурге.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 апреля
Общество

Она добавила, что авиакомпания «Аэрофлот» допускает регистрацию на рейс пассажиров из группы контактных лиц при наличии у них отрицательных тестов на коронавирус. Также в турфирме отметили, что пока неясно, кто оплатит туристам возвращение в Дели по окончании двухнедельного карантина.

«Фонтанка» передает, что туристы прибыли из Индии в Россию неделю назад. Они посетили Москву, Мурманск, а затем прибыли в Петербург. Перед вылетом домой они сделали обязательный тест на коронавирусную инфекцию.Четверых туристов, у которых результат оказался положительным, положили в Покровскую больницу.

Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» «Вас унижают и вы — в ответ»: эксперты «Сколково» — о токсичных компаниях РБК Pro: стоит ли шантажировать работодателя своим уходом Рейтинг РБК: топ-50 самых востребованных франшиз

По информации издания, остальные члены группы собирались покинуть отель для выезда в аэропорт, когда специалисты Роспотребнадзора и сотрудники полиции их остановили, чтобы перевезти в обсерватор.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Петербурге COVID-19 с начала эпидемии диагностировали у 401 688 человек. Из них 12 582 скончались, 357 509 выздоровели. За последние сутки коронавирус в городе выявили у 699 человек.

Индия туристы коронавирус Санкт-Петербург
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,4 +0,7% EUR/RUB ₽92,15 +0,64% EUR/USD $1,19 -0,09%
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 апреля
Общество
Мурашко сравнил количество осложнений после коронавируса и гриппа
Политика
Мишустин предупредил о рисках ввоза коронавируса на майские праздники
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter