В Петербурге группу туристов из Индии задержали в гостинице из-за COVID

Группу туристов из Индии, которые в субботу ночью должны были вылететь из Санкт-Петербурга в Дели через Москву, направили на карантин по коронавирусу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя турфирмы «Грандрус турс».

В турфирме отметили, что группа состоит из 29 человек. У четверых из них выявили COVID-19, их направили в больницу.

«Остальные участники группы, у которых отрицательные тесты, должны были сегодня вечером вылететь из Санкт-Петербурга в Москву, а оттуда — в Дели. Тем не менее, по предписанию Роспотребнадзора нужно пройти двухнедельный карантин в России», — сообщила собеседница агентства.

По ее словам, туристов на автобусе отвезут из гостиницы «Прибалтийская» в обсерватор — пансионат «Балтиец» в Петербурге.