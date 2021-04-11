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В Петербурге арестовали открывшего огонь на свадьбе мужчину

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В Санкт-Петербурге на два месяца арестовали мужчину, устроившего стрельбу в составе свадебного кортежа днем ранее. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«Мужчина, устроивший стрельбу в составе свадебного кортежа, арестован», — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что по месту жительства задержанного были изъяты два охотничьих ружья и травматический пистолет.

По сообщению суда, Шаиг Хуррам оглы Мамедов «произвел не менее восьми выстрелов из неустановленного предмета, используемого в качестве оружия, чем грубо нарушил общественный порядок и выразил явное неуважение к обществу».

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство с применением оружия), обвинение по данной статье грозит штрафом до 1 млн руб. или лишением свободы на срок до семи лет. Мужчину отправили под арест до 8 июня.

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Ранее сообщалось, что полиция завела дело после инцидента со стрельбой на свадьбе. По данным МВД, 34-летний мужчина, возглавляющий строительную компанию, выстрелил в воздух из автомобиля, который двигался в составе свадебного кортежа из десяти машин.

Сотрудниками правоохранительных органов задержали подозреваемого. Мужчина не отрицал, что стрелял в воздух из своего травматического пистолета. Гости со свадьбы и задержанный были доставлены в отдел полиции для выяснения всех подробностей произошедшего.

Санкт-Петербург арест свадьба стрельба новости
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