В Петербурге арестовали открывшего огонь на свадьбе мужчину

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В Санкт-Петербурге на два месяца арестовали мужчину, устроившего стрельбу в составе свадебного кортежа днем ранее. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«Мужчина, устроивший стрельбу в составе свадебного кортежа, арестован», — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что по месту жительства задержанного были изъяты два охотничьих ружья и травматический пистолет.

По сообщению суда, Шаиг Хуррам оглы Мамедов «произвел не менее восьми выстрелов из неустановленного предмета, используемого в качестве оружия, чем грубо нарушил общественный порядок и выразил явное неуважение к обществу».