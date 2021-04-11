Кремль опроверг требование Меркель свернуть военное усиление у Украины

Ангела Меркель (Фото: Henning Schacht / Getty Images)

Глава Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным не требовала от России свернуть военное присутствие вблизи границы с Украиной, а лишь выразила обеспокоенность по этому поводу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале Россия 1, передает ТАСС.

«Нет», — ответил Песков на вопрос о требовании канцлера Германии свернуть российское военное усиление в районе восточной Украины.

По словам пресс-секретаря главы государства, Меркель действительно сообщила о беспокойстве европейских государств по поводу концентрации российских войск в районе границ с Украиной. «Да, она это сказала, и такая обеспокоенность была выражена», — отметил Песков. Он также заверил, что «на это последовали соответствующие разъяснения главы (российского — РБК) государства».

На сайте канцлера Германии после телефонного разговора лидеров двух стран сообщалось, что президент и канцлер затрагивали тему усиления российского военного присутствия в районе востока Украины. «Канцлер призвала к расформированию этих подкреплений для деэскалации ситуации», — говорится в сообщении.

Говоря об ответе российского лидера на обеспокоенность канцлера Германии представитель Кремля обратил внимание на то, что рядом с Россией находится «страна, где вот-вот может возобновиться гражданская война». Он не исключает, что руководство Украины опять посчитает возможным решать свою внутреннюю проблему силовыми методами. «Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем», — подытожил Песков.