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В Совфеде ответили на слова Эрдогана о Крыме

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Позиция турецких властей, которые не признают присоединение Крыма к России, для полуострова ничего не изменит, поэтому не особо беспокоит крымчан. Об этом сообщили опрошенные РБК эксперты.

«Для жителей Крыма на протяжении семи лет активной фазы взаимодействия с турецкой стороной не было. Если Турция по каким-то причинам и дальше не будет работать с российским Крымом, я полагаю, что крымчане воспримут это спокойно», — заявила РБК член комитета по международным делам Совета Федерации с 2014 по 2019 год, экс-сенатор от законодательного собрания Севастополя Ольга Тимофеева.

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Тимофеева отметила, что Москва воспринимает участие в «Крымской платформе» как прямой акт неуважения к территориальной целостности России. Предполагаемым партнерам России, которые хотят присоединиться к проекту, надо это учитывать.

Она также указала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намеренно называет случай Крыма «аннексией», то есть насильственным присоединением к другому государству. «Эрдоган не будет признавать аннексию Крыма. Мы тоже считаем, что никакой аннексии Крыма не было. Было нормальное волеизъявление жителей Крыма. <...> Поэтому такой трактовкой Эрдоган фактически, успокаивая украинскую сторону, на самом деле доказывает двойственность формулировок, открывает возможности для себя потом трактовать то, что он сказал», — пояснила Тимофеева.

Сенатор от республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков добавил, что Крым учитывает заявления других стран, но они не изменят статус региона. По его мнению, полуостров навсегда останется в составе российских территорий.

«Если говорить о Крыме, нам, конечно, хотелось бы, чтобы нас признавали. Но только с точки зрения экономического становления после этого. С точки зрения политической ситуации, геополитического статуса Крыма — для нас главное, что мы в России», — сказал он.

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Эрдоган заявил о принципиальном решении не признавать «аннексию Крыма»
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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Цеков пояснил, что Турция пытается сохранить отношения со всеми сразу: с Россией, с НАТО, с Украиной. Дальше общих дел и проектов власти Турции идти не хотят, поэтому их поддержка «Крымской платформы» (проект Киева по сближению международного сообщества вокруг проблемы территориальной принадлежности полуострова) не изменит ситуацию.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция принципиально не признает аннексию Крыма и поддерживает «Крымскую платформу». Он добавил, что двусторонние отношения Анкары и Киева нацелены на то, чтобы Черное море оставалось «морем мира, спокойствия и сотрудничества». Кроме того, Эрдоган поддержал минские соглашения как способ деэскалации конфликта в Донбассе.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Украина и страны Запада считают случившееся аннексией. В Москве настаивают, что голосование было законным, а вопрос о принадлежности полуострова теперь исторически закрыт.

Крым Эрдоган Совфед новости
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