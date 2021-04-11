В Совфеде ответили на слова Эрдогана о Крыме

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Позиция турецких властей, которые не признают присоединение Крыма к России, для полуострова ничего не изменит, поэтому не особо беспокоит крымчан. Об этом сообщили опрошенные РБК эксперты.

«Для жителей Крыма на протяжении семи лет активной фазы взаимодействия с турецкой стороной не было. Если Турция по каким-то причинам и дальше не будет работать с российским Крымом, я полагаю, что крымчане воспримут это спокойно», — заявила РБК член комитета по международным делам Совета Федерации с 2014 по 2019 год, экс-сенатор от законодательного собрания Севастополя Ольга Тимофеева.

Тимофеева отметила, что Москва воспринимает участие в «Крымской платформе» как прямой акт неуважения к территориальной целостности России. Предполагаемым партнерам России, которые хотят присоединиться к проекту, надо это учитывать.

Она также указала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намеренно называет случай Крыма «аннексией», то есть насильственным присоединением к другому государству. «Эрдоган не будет признавать аннексию Крыма. Мы тоже считаем, что никакой аннексии Крыма не было. Было нормальное волеизъявление жителей Крыма. <...> Поэтому такой трактовкой Эрдоган фактически, успокаивая украинскую сторону, на самом деле доказывает двойственность формулировок, открывает возможности для себя потом трактовать то, что он сказал», — пояснила Тимофеева.