В Крыму сравнили обещание Эрдогана Зеленскому с дарами данайцев

Турция преследует свои цели, поддерживая возвращение Крыма Украине, и Киеву лучше опасаться ее планов. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов, передает «РИА Новости».

«Хочется воскликнуть: «Бойтесь данайцев, дары приносящих». У Эрдогана свои внешнеполитические цели и в его планы при любом раскладе явно не входит сохранение Крыма в киевской орбите влияния», — отметил он.

По мнению Молохова, с таким союзником, как Турция, президенту Украины Владимиру Зеленскому и врагов не надо. Собеседник агентства добавил, что «Крымская платформа» (проект Киева по сближению международного сообщества вокруг проблемы территориальной принадлежности полуострова) с участием Анкары быстро превратится «в дырявое корыто».