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В Крыму сравнили обещание Эрдогана Зеленскому с дарами данайцев

Турция преследует свои цели, поддерживая возвращение Крыма Украине, и Киеву лучше опасаться ее планов. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов, передает «РИА Новости».

«Хочется воскликнуть: «Бойтесь данайцев, дары приносящих». У Эрдогана свои внешнеполитические цели и в его планы при любом раскладе явно не входит сохранение Крыма в киевской орбите влияния», — отметил он.

Эрдоган заявил о принципиальном решении не признавать «аннексию Крыма»
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

По мнению Молохова, с таким союзником, как Турция, президенту Украины Владимиру Зеленскому и врагов не надо. Собеседник агентства добавил, что «Крымская платформа» (проект Киева по сближению международного сообщества вокруг проблемы территориальной принадлежности полуострова) с участием Анкары быстро превратится «в дырявое корыто».

«Дары данайцев» — подарок, несущий гибель для того, кто его получает. Выражение восходит к поэме римского поэта Вергилия о взятии Трои.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с Зеленским заявил, что Турция не намерена признавать Крым частью России и поддерживает «Крымскую платформу». Кроме того, Эрдоган поддержал минские соглашения как способ деэскалации конфликта в Донбассе.

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Крым стал частью России после референдума в марте 2014 года, на котором более 96% населения полуострова проголосовали за этот шаг. Украина и западные страны не признали результаты референдума. В Москве неоднократно заявляли, что вопрос территориальной принадлежности полуострова закрыт.

Крым Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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