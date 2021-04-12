Wildberries оценил спрос на «космические» товары перед Днем космонавтики

Фото: Jason DeCrow / AP Images for LEGO Systems

Перед Днем космонавтики вырос спрос на игрушки с космической тематикой, следует из данных ретейлера Wildberries (есть у РБК)

Так, популярность детских игровых домиков в виде космических летательных аппаратов выросла в 13 раз, а игрушечных ракет — на 78%. Мягкие игрушки на космическую тематику стали приобретать на 128% чаще.

Продажи моделей космических аппаратов для самостоятельной сборки выросли на 325% по сравнению с первой неделей марта, а наибольшей популярностью пользовались деревянные сборные модели космических ракет и космонавтов в скафандрах.

Также в первую неделю апреля вырос спрос на одежду с принтами в виде космоса, планет, летательных аппаратов, ракет и космонавтов. Сообщается, что таких футболок купили на 47% больше, чем в первую неделю марта, а свитшотов — на 38%. На носки с изображением космонавтов, звезд и ракет спрос вырос на 160%.