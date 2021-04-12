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Wildberries оценил спрос на «космические» товары перед Днем космонавтики

Фото: Jason DeCrow / AP Images for LEGO Systems
Фото: Jason DeCrow / AP Images for LEGO Systems

Перед Днем космонавтики вырос спрос на игрушки с космической тематикой, следует из данных ретейлера Wildberries (есть у РБК)

Так, популярность детских игровых домиков в виде космических летательных аппаратов выросла в 13 раз, а игрушечных ракет — на 78%. Мягкие игрушки на космическую тематику стали приобретать на 128% чаще.

Продажи моделей космических аппаратов для самостоятельной сборки выросли на 325% по сравнению с первой неделей марта, а наибольшей популярностью пользовались деревянные сборные модели космических ракет и космонавтов в скафандрах.

Также в первую неделю апреля вырос спрос на одежду с принтами в виде космоса, планет, летательных аппаратов, ракет и космонавтов. Сообщается, что таких футболок купили на 47% больше, чем в первую неделю марта, а свитшотов — на 38%. На носки с изображением космонавтов, звезд и ракет спрос вырос на 160%.

Исследование проводилось с 1 по 7 апреля 2021 года.

В Wildberries также отметили рост популярности сувенирной продукции, связанной с тематикой космоса. По данным ретейлера, продажи брелоков выросли на 64%, ручек — на 55%, а статуэток — на 50%. Ко Дню космонавтики россияне также купили на 36% больше книг, посвященных космическим достижениям соотечественников.

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В этом году празднуется юбилейный День космонавтики. 12 апреля 1961 года (60 лет назад) с космодрома Байконур стартовал корабль «Восток» с Юрием Гагариным на борту. Выполнив один оборот вокруг Земли, космонавт совершил успешную посадку.

космос подарки Wildberries День космонавтики
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