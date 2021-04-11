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Дипломаты сообщили о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян

Фото: antalya.da / Instagram
Фото: antalya.da / Instagram

Трое россиян, пострадавших в результате ДТП с перевозившим их туристическим автобусом в Турции, остаются в местных больницах. Об этом говорится на странице российского генконсульства в Турции в Facebook.

«По информации врачей, их жизни ничто не угрожает. В ближайшее время будет решаться вопрос об их выписке и перевозке в одну из клиник Антальи», — уточняется в сообщении.

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Сотрудники российского посольства в Анкаре посетили пострадавших и установили контакт с правоохранительными органами для выяснения обстоятельств ДТП.

Авария произошла на трассе Конья — Аксарай. Автобус перевозил группу из 32 российских туристов из Антальи в Каппадокию. Пострадали 26 человек, одна женщина погибла.

По предварительным данным, водитель автобуса из-за плохой погоды не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина перевернулась.

ДТП консульство Турция
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