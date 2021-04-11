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Кабмин уточнил правила ценообразования жизненно важных лекарств

Фото: Антон Вергун / ТАСС
Фото: Антон Вергун / ТАСС

Правительство систематизировало применение предельных отпускных цен на медикаменты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Cам документ будет опубликован позже.

В кабмине отметили, что до сих пор государственный реестр мог содержать в отношении одного препарата сведения о различных предельных отпускных ценах, что создавало трудности для участников рынка.

«Новое постановление дает четкий ориентир в части применения зарегистрированных и перерегистрированных отпускных цен, что позволит избежать некорректного применения сведений реестра», — отмечается в сообщении правительства.

Стоимость жизненно важных лекарств регулирует государство. Кроме того, такие препараты бесплатно выдаются льготникам.

В 2020 году у правительства появились полномочия ограничивать цены на препараты, которые не включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, а также на медицинские изделия во время чрезвычайных ситуаций или при росте цен более чем на 30%. «При таких обстоятельствах власти регионов будут направлять в Росздравнадзор соответствующие заявки с обоснованием своих предложений. Ведомство обязано рассмотреть их и направить в Минздрав», — пояснили в правительстве.

Михаил Мишустин правительство жизненно важные лекарства
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