Кабмин уточнил правила ценообразования жизненно важных лекарств

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Правительство систематизировало применение предельных отпускных цен на медикаменты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Cам документ будет опубликован позже.

В кабмине отметили, что до сих пор государственный реестр мог содержать в отношении одного препарата сведения о различных предельных отпускных ценах, что создавало трудности для участников рынка.

«Новое постановление дает четкий ориентир в части применения зарегистрированных и перерегистрированных отпускных цен, что позволит избежать некорректного применения сведений реестра», — отмечается в сообщении правительства.

Стоимость жизненно важных лекарств регулирует государство. Кроме того, такие препараты бесплатно выдаются льготникам.