«Яндекс» назвал самый популярный запрос о Гагарине

Юрий Гагарин (Фото: Александр Моклецов / РИА Новости)

Запрос российских пользователей «как умер Гагарин» значительно опередил другие по частоте у российских пользователей и набрал 64 балла. В то же время вопрос «кто летал в космос до Гагарина?» пользуется не самой большой популярность и набрал два балла. Это следует из данных «Яндекса», составленных на основе статистики поисковых запросов (есть у РБК) к 60-летию первого полета человека в космос.

Популярность запросов оценивалась по стобалльной шкале: чем выше частота запроса, тем выше балл.

Интерес пользователей к обстоятельствам смерти Юрия Гагарина набрал 64 балла. Популярнее этой темы оказался только запрос «в каком году Гагарин полетел в космос» (набрал 100 баллов).

Запросы пользователей Рунета о других темах, связанных с Гагариным, пользовались существенно меньшим интересом. В тройку по популярности вошел вопрос «сколько длился полет Гагарина» (20 баллов).