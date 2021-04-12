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«Яндекс» назвал самый популярный запрос о Гагарине

Юрий Гагарин
Юрий Гагарин (Фото: Александр Моклецов / РИА Новости)

Запрос российских пользователей «как умер Гагарин» значительно опередил другие по частоте у российских пользователей и набрал 64 балла. В то же время вопрос «кто летал в космос до Гагарина?» пользуется не самой большой популярность и набрал два балла. Это следует из данных «Яндекса», составленных на основе статистики поисковых запросов (есть у РБК) к 60-летию первого полета человека в космос.

Популярность запросов оценивалась по стобалльной шкале: чем выше частота запроса, тем выше балл.

Интерес пользователей к обстоятельствам смерти Юрия Гагарина набрал 64 балла. Популярнее этой темы оказался только запрос «в каком году Гагарин полетел в космос» (набрал 100 баллов).

Запросы пользователей Рунета о других темах, связанных с Гагариным, пользовались существенно меньшим интересом. В тройку по популярности вошел вопрос «сколько длился полет Гагарина» (20 баллов).

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Фото:Justin Sullivan / Getty Images

  • «где приземлился Гагарин» — 13 баллов,
  • «где родился Гагарин» — 11 баллов,
  • «как назывался космический корабль Гагарина» — пять баллов,
  • «когда родился Гагарин» — пять баллов,
  • «какую медаль получил Гагарин после полета в космос» — четыре балла,
  • «какой город в 1968 году был переименован в Гагарин» — три балла,
  • «когда умерла жена Гагарина» — три балла,
  • «какой позывной был у Юрия Гагарина» — три балла.

На два балла интерес пользователей «Яндекс» оценил к запросам «кто летал в космос до Гагарина», «кто такой Гагарин», «что сказал Гагарин, когда полетел в космос», «сколько лет было Гагарину, когда он полетел в космос» и «сколько раз Гагарин облетел вокруг Земли».

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На один балл «Яндекс» оценил запросы «кто был дублером Гагарина», «где учился Гагарин» и «на каком космическом корабле летал Гагарин».

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Фотогалерея 

Кроме того, пользователи часто ищут фотографии первого космонавта — его семьи (100 баллов), его самого в скафандре (44 балла) и в космосе (29 баллов). Снимки улыбки Гагарина, космонавта с королевой Елизаветой и космонавта в жизни также ищут (16, семь и три балла соответственно).

«Яндекс» также собрал запросы пользователей и на другие космические темы: запросы про космонавтов и космодромы, космонавтику и «космическое», Луну, Солнце и другие.

Яндекс запросы Рунет пользователи
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