Суд арестовал бывшего министра труда Дагестана

Суд арестовал бывшего министра труда и социального развития Дагестана Расула Ибрагимова, обвиняемого в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

«Сегодня по ходатайству следствия Ибрагимову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Накануне в СК сообщили, что Ибрагимову предъявили обвинение по 3 ст. 210 УК (создание и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения) и. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, с 2017 по сентябрь 2018 года Ибрагимов создал преступное сообщество, в которое вошли должностные лица структурных подразделений его министерства. СК сообщает, что участники сообщества похищали средства, предназначенные для социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, через фиктивно оформленных сотрудников центров соцобслуживания. Также фигуранты выплачивали подчиненным «необоснованные и завышенные» премии, часть из которых возвращалась им.