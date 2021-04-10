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Суд арестовал бывшего министра труда Дагестана

Суд арестовал бывшего министра труда и социального развития Дагестана Расула Ибрагимова, обвиняемого в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

«Сегодня по ходатайству следствия Ибрагимову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Накануне в СК сообщили, что Ибрагимову предъявили обвинение по 3 ст. 210 УК (создание и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения) и. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Дагестанского экс-министра обвинили в создании преступного сообщества
Общество
Расул Ибрагимов

По версии следствия, с 2017 по сентябрь 2018 года Ибрагимов создал преступное сообщество, в которое вошли должностные лица структурных подразделений его министерства. СК сообщает, что участники сообщества похищали средства, предназначенные для социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, через фиктивно оформленных сотрудников центров соцобслуживания. Также фигуранты выплачивали подчиненным «необоснованные и завышенные» премии, часть из которых возвращалась им.

Таким образом они похитили свыше 620 млн руб., полагает следствие.

Дагестан суд арест
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