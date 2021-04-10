Эрдоган исключил взаимодействие с Украиной против других стран

Реджеп Эрдоган (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Взаимодействие Турции и Украины не направлено против других стран. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле, передает Anadolu.

Он подчеркнул, что выступает за развитие сотрудничества с Украиной. По словам Зеленского, стороны намерены развивать торгово-экономические отношения. «Серьезное увеличение объема нашей торговли станет возможным благодаря подписанию соглашения о свободной торговле», — отметил он.

Также украинский лидер рассказал, что Анкара и Киев обсудили вопрос сотрудничества в области энергетики и в области авиастроения.

Президент Турции призвал к мирному и дипломатическому разрешению конфликта на Донбассе на основе международного права и территориальной целостности Украины.