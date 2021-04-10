МВД Крыма привлекло подростков к ответственности за избиение сверстницы

Фото: Никита Попов / РБК

В Крыму три несовершеннолетние девушки нанесли телесные повреждения своей ровеснице. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Полиция начала проверку после того, как в Сети появилось видео с избиением девушки. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что побои наносили несовершеннолетние учащиеся одного из бахчисарайских учреждений среднего профессионального образования.

«Установлено, что конфликт между девушками возник из-за опубликованных оскорблений в Сети интернет», — отметили в пресс-службе.

В связи с этим правонарушителей привлекли к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП (побои) и поставили их на профилактический учет.