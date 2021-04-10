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МВД Крыма привлекло подростков к ответственности за избиение сверстницы

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Крыму три несовершеннолетние девушки нанесли телесные повреждения своей ровеснице. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Полиция начала проверку после того, как в Сети появилось видео с избиением девушки. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что побои наносили несовершеннолетние учащиеся одного из бахчисарайских учреждений среднего профессионального образования.

«Установлено, что конфликт между девушками возник из-за опубликованных оскорблений в Сети интернет», — отметили в пресс-службе.

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Фото:Global Look Press

В связи с этим правонарушителей привлекли к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП (побои) и поставили их на профилактический учет.

РБК направил запрос в пресс-службу в Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым.

Как передает местное агентство, ria-m.tv сообщило, что бывший народный депутат Украины Егор Фирсов опубликовал в Facebook видеозапись, на которой видно, как группа подростков поставила девочку возле стены и начала ее бить. Сейчас запись недоступна.

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