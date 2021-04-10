В РПЦ документально регламентировали практику экзорцизма

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Документ, регламентирующий практику экзорцизма, подготовила комиссия по богословию Русской Православной Церкви. Об этом сообщил председатель комиссии, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, передает «РИА Новости».

«Практика экзорцизма существует не во всех поместных церквах. Документ содержит историю этой практики, восходящей к апостольским временам, и предложения по ее унификации и регламентации», — сказал митрополит.

По его словам, после окончания работы над любым церковным проектом, которые готовятся в комиссии «Межсоборного присутствия», они поступают в редакционную группу, где могут вноситься правки и изменения. Та же процедура будет ждать и регламент для практики экзорцизма.

«До его публикации я не могу разглашать его содержание», — уточнил священнослужитель.

Агентство уточняет, что «Межсоборное присутствие» является совещательным органом, содействующим высшей церковной власти РПЦ в подготовке важнейших решений, касающихся церковной жизни. Комиссия при органе должна предварительно рассматривать соборные вопросы и подготавливать проекты решения по ним.